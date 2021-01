Die ersten 2020er sind da und bieten die Gelegenheit, den Jahrgang kennen und lieben zu lernen. In Österreich zeigt sich der Jahrgang frisch und moderat im Alkohol. Besonders gelungen sind die Weißweine aus dem Burgenland, denn vielversprechende Weine entstehen überall dort, wo die Winzer ihren Fokus auf Qualität legen.

NEUSIEDL AM SEE (ahg). Über Einladung der Weinbar "Zum echten Leben" brauchen interessierte Weinliebhaber auch im 2. Lockdown nicht auf ihren Weinstammtisch verzichten. Es genügt eine Anmeldung zur virtuellen Verkostungsrunde und ein Weinpaket wird geliefert. Gemeinsam mit anderen Stammgästen am Bildschirm wird der Wein verkostet. Angesagt war diesmal das Weinpanel "Burgenland ganz in Weiß 2020". Auf der Verkostungsliste standen ein Welschriesling vom Weingut Franz und Elisabeth Lentsch in Podersdorf, ein Grüner Veltiner classic vom Weingut Liegenfeld in Donnerskirchen, ein Pinot blanc vom Weingut Unger in Halbturn, "Königsweiß" vom Weingut Königshofer in Neusiedl am See, ein Sauvignon blanc vom Weingut Klein in Andau und last but not least ein Cuvèe Rosè vom Weingut Umathum in Frauenkirchen.

Fazit: Ein genußvolles Programm bespickt mit wertvollen Tipps und Erläuterungen vom Moderator und Weinfachmann Franz Kast. Dieser informiert die Teilnehmer: "Der nächste Weinstammtisch via Bildschirm steigt am 30.1. mit einem spannenden Bogen vom Neusiedlersee bis zum Südburgenland".