aus Neusiedl am See

Parndorf kauft "Rotes Haus"

Die Gemeinde Parndorf kauft das geschichtsträchtige Haus im Februar, um es zu erhalten.

Spatenstich für Szigeti in Zurndorf

Die Brüder Szigeti gehen getrennte Wege, Norbert Szigeti startet sein neues Sektkellereiprojekt in Zurndorf.

Von der Kaserne zum Schloss

Immobilienfirma baute "Bergerkaserne" in Neusiedl am See in Wohnobjekt um. 106 Wohnungen entstanden.

