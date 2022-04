Dass „gelebtes Christsein“ ein ganz wesentlicher Teil unseres Glaubenslebens ist, haben die Erstkommunionkinder aus Podersdorf am See auch heuer wieder gezeigt.

PODERSDORF. Mit viel Eifer haben sie unter der Anleitung von Melanie Steiner und Katja Czompo die Osterkerze für die Bewohnerinnen und Bewohner im „Haus Katharina“ gestaltet und damit eine langjährige Tradition fortgesetzt.

Bereits Tradition

Die Kerze weist das Thema der Erstkommunion „Mit Jesus in einem Boot“ und auch die Namen der Kinder auf, wodurch sie ein persönliches Geschenk ist. Coronabedingt musste auch heuer die Übergabe anstatt in der Kapelle im Garten des Altenwohn- und Pflegeheimes stattfinden.

Die Erstkommunionkinder trugen ihre eigens dafür vorbereiteten Texte und Gebete vor. Besonders berührend war das gemeinsam gesungene Vaterunser. Die Freude der Beschenkten war groß und ganz sicher werden sie die Kinder in ihre Gebete vor der brennenden Kerze einschließen.



"Ein herzliches Dankeschön an unsere Erstkommunionkinder: Lara Baranyi, Marie Czompo, Leni Fischbach, Klara Ganser, David Steiner, Emma Steiner, Lea Steiner, Felix Traudtner und Linnea Weckerle", freute sich Obmann Andreas Steiner im Namen des gesamten Hauses.