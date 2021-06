Am vergangenen Wochenende ging für neun Hundewelpen eine beschwerliche Schmuggelfahrt durch das beherzte Eingreifen von Polizei und Zoll am Grenzübergang Nickelsdorf Ende.

NICKELSDORF. Im Laderaum eines Kleintransporters aus der Ukraine fanden die Beamten neun Hundewelpen unterschiedlicher Rassen im Alter von vier bis sechs Monaten.

Seit Stunden unterwegs

Die Hunde waren jeweils einzeln in Transportboxen untergebracht und bereits seit Stunden aus der Ukraine unterwegs. Das Chihuahua-Männchen Ron stammt wie Rüde Cash, Shiba-Weibchen Yesim und der französischen Bulldoggen-Hündin Skoda aus Weißrussland, während die Mischlingshündinnen Roxi, Nora und Maus mit Spanieldame Trinity und Malteserweibchen Baby aus der Ukraine kommen.

Laut Auskunft des Lenkers und des Beifahrers hätten die Hunde an private Abnehmer in Holland abgegeben werden sollen.

Fahrziel Holland

Fahrziel war nach Angaben von Lenker und Beifahrer Holland, wo die Tiere an private Abnehmer abgegeben werden sollten. Insgesamt ist der Wert der Tiere mit rund 15.000 Euro zu bemessen. Die beiden Ukrainer gaben an, die Hunde zum Teil über das Internet oder direkt bei privaten Züchtern für insgesamt rund 500 Euro erworben zu haben.

Zur Kontrolle des Gesundheitszustandes der Tiere wurde die Amtstierärztin der BH Neusiedl/See hinzugezogen.

Finanzstrafverfahren wegen Schmuggels

Die zuständige Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl/See sowie der Grenztierarzt des Flughafens Wien wurden beigezogen. Ukrainische und weißrussische Impfpässe konnten samt eingetragener Impfungen überprüft werden. Da keine Zollanmeldungen durchgeführt worden waren, wurde gegen beide Ukrainer ein Finanzstrafverfahren wegen Schmuggels eröffnet.

Die Hundewelpen waren bereits mehrere Stunden unterwegs.

Dreimonatige Quarantäne

Die neun Hunde, sowie die dazugehörigen Papiere wurden dementsprechend von der Finanzstrafbehörde des Zollamtes Österreich Dienststelle Ost beschlagnahmt und im Anschluss an die Amtshandlung dem Tierheim Sonnenhof in Eisenstadt zur weiteren Verwahrung übergeben.

Von dort werden die neun Hunde in weiterer Folge in das AGES-Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling zur rund dreimonatigen Quarantäne gebracht, bevor die Zollstelle Flughafen Wien in Zusammenarbeit mit dem Amtstierarzt die jungen Hunde bei geeigneten interessierten Privatpersonen unterbringen kann.