Montag Nachmittag kam es in Königshof in der Küche beim Kochvorgang durch eine 55-jährige Frau zum Ölbrand am Herd.

KÖNIGSHOF. Durch ihren 61-jähriger Gatten wurde das Feuer mittels Handfeuerlöscher gelöscht. An den beiden Personen waren keine Brandwunden sichtbar. Trotzdem wurde die 55-Jährige mit der Rettung in das Krankenhaus Hainburg verbracht. Die Feuerwehren Wilfleinsdorf, Bruck/Leitha und Kaisersteinbruch waren mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort und löschten die vorhandenen Glutnester in der Küche. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt.