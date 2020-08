Auf Initiative der Ausbildungsverantwortlichen wurde am Samstag, den 8. August ein ganztägiger Ausbildungstag der Stadtfeuerwehr Frauenkirchen angesetzt. Ausgearbeitet wurde die Übung von Gruppenkommandanten Patrick Gaal, Peter Haider, Gerhard Nagy und Florian Tegelhofer.

FRAUENKIRCHEN. Das Wetter war aufgrund der Hitze herausfordernd, wurde aber von allen Mitgliedern mit Teamwork, Pausen und regelmäßiger Flüssigkeitsaufnahme gut gemeistert.

Technischer Einsatz



Auf dem Programm standen nach einem gemeinsamen Frühstück ein herausfordernder technischer Einsatz bei dem es aufgrund einer Schräglage in einer Böschung ungewohnte Schwierigkeiten zu meistern gab. Ein zweite Gruppe arbeitete parallel an der Bergung eines Verletzten aus einem zweiten Unfallauto. Die Bergung des Unfallwagens mittels Seilwinde rundete das Szenario ab.

Fahrzeugbrand

In der zweiten Übung gab es einen Autobrand, wie es in einer Parkplatzsituation bei den Märkten in Frauenkirchen leicht kommen kann, zu meistern. Wasserversorgung, Atemschutz und Schaumerzeugung standen hier im Mittelpunkt.

Übung aus Höhen

Nach dem Mittagessen wurden Seiltechniken für die Rettung von Menschen aus Höhen sowie die Eigensicherung und eine Standardabseiltechnik zur Arbeiten in Höhen beim Schulzentrum geübt. Beengte Verhältnisse und Zugänge erfordern es eine Alternative zur Rettung mittels Drehleiter parat zu haben und zu beherrschen. Einfache Techniken wurden geübt um jederzeit das richtige Mittel angepasst an die Situation einsetzen zu können.

Brand

Den Abschluss bildete eine größer angelegtes Brandszenario in einem der Aussiedlerhöfe am Pusztaweg. Hier waren die Arbeiten in der Einsatzleitung, die Positionierung der Fahrzeuge sowie die Wasserversorgung die Hauptübungsthemen.

Zugskommandanten Roland Bogner und Robert Nagy die bei den Vorbereitungsarbeiten und Ausarbeitung mithalfen konnten insbesondere als Einsatzleiter und als Mitarbeiter in der Einsatzleitung für kommende Einsätze wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Lob

Ausbildungsoffizier und Abschnittsfeuerwehrkommandanten Lorenz Pollreiss, der alle Übungsszenarien mitbeübte, fand für diesen besonderen Ausbildungstag nur lobende Worte und freut sich bereits auf eine Wiederholung. Und auch Kommandant Claus Paar dankte allen Mitgliedern für ihren Einsatz und dass sie ihre Freizeit für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt haben.