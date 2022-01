Markt der Erde

WÄRME VON INNEN

AM 05. FEBRUAR 2022

VON 9 BIS 13 UHR

GUTe, SAUBERe und FAIRe Lebensmittel direkt von den Produzent*innen sowie wärmende Begegnungen und Gespräche, darauf darf man sich diesen Markttag freuen!

Es bekocht uns diesmal Herbert Hausmair von HAUSMAIR'S GASTSTÄTTE. Aus der Schauküche wird es zum Mitnehmen "Wildes Szegediner-Gulasch mit Erdäpfel" und Waldherr-Semmerl mit Chili- und mildem Wild-Leberkäse geben!

Die WESTWIND-BRAUEREI bietet ihre feinen Bio-Biere an!

Fleischerei KARLO kommt mit vielerlei Spezialitäten vom Nationalpark-Rind und Mangalitza-Schwein!

Jan von FANTASTICO ist mit seinen ausgezeichneten PRESSBURGER KIPFERLN und andere Spezialitäten am Markt!

Die KAISERMÄDEL erfreuen uns mit ihren neuen Modellen aus österreichischen Walkstoffen und wärmen uns so von außen!

Wir freuen uns auch auf MANUFABA Seewinkler Bio-Tofu, Walnuss RANKEL, Angelika's BAUERNHENDLN und die SPEZEREY, die nach einer kurzen Winterpause wieder da sind!

Aufgrund der Covid19-Maßnahmen wird auch der kommende Markttag für die Sicherheit unserer Kunden wieder in einem Einbahnsystem geführt und auch im Winter zum Teil vor dem Markt der Erde-Stadel stattfinden. Im ganzen Marktbereich ersuchen wir die FFP2-Maske zu tragen.

Im Hof können natürlich gerne die Ziegen und Zicklein hautnah besucht werden! Das erwärmt das Herz jedenfalls :-)

KULINARISCHES



Der Wiener Koch und Gastronom Herbert Hausmayr von HAUSMAIR'S GASTSTÄTTE kocht ein Wildes Szegediner Gulasch mit Erdäpfel und bietet auch seinen Wild-Leberkäs im Semmerl an - mit Wärme von Innen (Chili) oder mild. Alles zum Mitnehmen.

www.hausmair.at

GÄSTE



Jan von FantastiCo kommt aus Bratislava mit seinen ORIGINAL PRESSBURGER KIPFERLN und mehr!

www.fantastico.biz

KAISERMÄDL, Sabine Markl aus Mayerling verarbeitet österreichische Walkstoffe zu handgefertigten Einzelstücken - für Groß und Klein.

www.kaisermädl.at

AKTUELLES

Fleischerei KARLO kommt mit vielerlei Spezialitäten vom Grauen Steppenrind aus dem Nationalpark und dem Mangalitza-Schwein!

www.fleischerei-karlo.at



MANUFABA Seewinkler BIO-TOFU - von der Sojabohne zum hochwertigen Lebensmittel - alles handgemacht, vegan und glutenfrei!

www.manufaba.at



CONNYS Frucht in Form, Cornelia Tschida aus Illmitz bringt wieder ihre Bio-Himbeer-Spezialitäten und besonders gesund und wichtig - Bio-Honig im Winter!

www.fruchtinform.at



Wild-Frischfleisch als auch Würste und Pasteten von Johann GERSTER aus Pischelsdorf!

WINZER

Birgit und Grete WIEDERSTEIN aus Göttlesbrunn mit ihren Weinen und wärmenden Destillaten.

www.wiederstein.at

BIERBRAUER

WESTWIND Brauerei aus Deutsch Jahrndorf mit ihren hervorragenden Bio-Bieren von Westwind bis Nordwind u.v.m.

www.westwindbrauerei.com

ZU BESTELLENDES



Fangfrischer Fisch von GUT DORNAU, Michael Borik

Tel. 06643553435 oder m.borik@fischundgut.at

Angelika's BAUERNHENDLN, Angelika Moser

Tel. 06643959139 oder moserangelika@aon.at

Frischfleisch von Fleischerei KARLO, Fam. Karlo

Tel. 02174 2126 oder bestellungen@fleischerei-karlo.at

SÜSSES



SANDRAs süße Konfektion, Alexandra Kopp aus Zillingdorf mit feiner Süße im Glas!

www.sandras.at



Manuela Sipos bringt mit BEN's Energiebällchen den honiggesüßten Energiekick für die kühle Jahreszeit als Snack zwischendurch oder Geschenk!

www.bens-energiebällchen.at

KINDERFREUDEN

Die Zicklein hautnah erleben!

www.ziegenliebe.at

Vielerlei leicht, mittel oder sehr scharfe Marmeladen und Chilisaucen hat BIOTIGER ins Glas gebracht!

Wir freuen uns auf Jan von FantastiCo mit seinen ausgezeichneten Preßburger Kipferln und mehr!

Seewinkler-Bio-Tofu neutral, geräuchert oder pikant - jedenfalls ein sehr hochwertiges Lebensmittel!

Die Produzenten des Markttages

Angelika's BAUERNHENDLN, A. Moser – Walbersdorf

BEN's Bällchen, M. Sipos – Wien

BIOTIGER, M. Deutsch – Neusiedl am See

CONNYS Frucht in Form – Illmitz

FantastiCo - Bratislava

Wild Johann GERSTER – Pischelsdorf

Fischzucht GUT DORNAU – Leobersdorf

Edelbrände Franz HETZER – Parndorf

KAISERMÄDL - Mayerling

Fleischerei KARLO – Pamhagen

Wolfsthaler Milch, Fam. KRAMMER

KRISMAR Seewinkler Naturkosmetik

Obstbau LEEB, Alles Apfel – St. Andrä/Zicksee

Bio-Freiland-Eier von Fam. LUNZER – Gols

MANUFABA Seewinkler Bio-Tofu – Frauenkirchen

Biohof PÖLZER – St. Andrä am Zicksee

Walnuss RANKEL - Potzneusiedl

SANDRAs süße Konfektion – Zillingdorf

Die SPEZEREY, K. Geyer-Nittnaus – Gols

TSCHIDARONIA - Illmitz

WALDHERR Vollkorn-BIO-Bäcker –Kleinhöflein

WESTWIND-Brauerei - Deutsch Jahrndorf

Weiberwirtschaft WIEDERSTEIN – Göttlesbrunn

Ziegenhof ZIEGENLIEBE, M. Liehl – Parndorf

ZWICKEL Kaffee - Pachfurth

u.a.

MARKT DER ERDE

WO: Schulgasse 1g, 7111 Parndorf

WANN: Samstag, 5. Februar von 9:00 bis 13:00 Uhr