Veranstalter Bernhard Keller, Präsident des Schwimm- und Triathlonvereins RATS Amstetten, machte es möglich: Unter strengen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen fanden in Wallsee der Gaudimann-Triathlon und der Mostiman-Triathlon statt.

WALLSEE/ PARNDORF. Mit einem ausgeklügelten Hygiene-Konzept konnte den Sportlern ab Jahrgang 2010 (ab 9 Jahren und älter) ein tolles Event geboten werden, das den Triathlon-Veranstaltungen vor Corona um nichts nachstand und die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 unter den Sportlern fast unmöglich machte.

Nachwuchs & Erwachsene



Am 25. und 26. Juli 2020 fand in Wallsee der Gaudiman-Triathlon für den Nachwuchs und der Mostiman-Triathlon als Staatsmeisterschaft für die Erwachsenen statt. Unter den burgenländischen Nachwuchsathlethen waren wieder viele Triathleten vom Tri Team Parndorf mit am Start und konnten mit beachtlichen Erfolgen punkten. Vom Tri Team Parndorf gewann Johanna Tschida Jg 2009 die Wertung in der Gruppe C weiblich und wurde nur von einem Jungen geschlagen. Clara Tschida (Jg 2007) erreichte den Dritten Platz in der Gruppe B weiblich, Clemens Tschida (Jg 2010) ganz knapp vor Theo Prandtstetten (Jg 2010) den Fünften Platz in der Gruppe C männlich, Niklas Reichhardt (Jg 2010) den hervorragenden Zehnten Platz . Alle drei Burschen schafften als jüngerer Jahrgang der Gruppe C beachtlich gute Zeiten. Sophia Stepan (jg 2008) konnte sich hinter dem überaus starken Jahrgang 2007 der Gruppe B weiblich mit dem Zehnten Platz gut im Mittelfeld positionieren.Leider durften die jüngeren Teilnehmer des Tri Team Parndorf (ab Jg 2011) nicht starten, da der Veranstalter aufgrund der Covid-19-Hygienemaßnahmen die Teilnehmerzahl auf ein Minimum reduzieren musste.

Nächstes Event wartet



Wir gratulieren allen Teilnehmern des Tri Team Parndorf sehr herzlich zu ihren ausgezeichneten Erfolgen und drücken die Daumen bei den zwei weiteren Events, die trotz der Corona-Krise stattfinden: Den Aquathlon in Ferlach am 22. August und den Triathlon in Traun am 12. September, welche gleichzeitig als Staatsmeisterschaften im Nachwuchsbereich geführt werden.