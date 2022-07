Von 23. bis 28 Juni 2022 ging ein ganz besonderes Sportevent erstmals im Burgenland über die Bühne – die 8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele.

BEZIRK NEUSIEDL. “Ich will gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen!” – Der Eid von Special Olympics ist weltweit bekannt und sagt genau das aus, worum es in erster Linie geht: nicht primär ums Gewinnen, sondern vielmehr darum, das Beste zu geben.

Die Kinder in der Gattendorfer schulischen Tagesbetreuung gestalteten liebevoll die Fahne der Special Olympics. Diese wurde gemeinsam mit den Kindern und Bürgermeister Thomas Ranits vor dem Gemeindeamt gehisst.



Bürgermeister Andreas Peck aus Andau durfte die Olympioniken aus der Gemeinde verabschieden und wünschte ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Aron Kiss, Christa Wandler und Christian Bauer traten im Bewerb „Boccia“ an, Natascha Strobl im „Tanzbewerb“.

"Vielen Dank an die Andauer Volksschulkinder und Christina Pfeiffer für die tolle Gestaltung der Fahne", dankte Peck und belohnte die Kinder mit einem Eis.

Auch die Gemeinde Tadten nahm an der Gemeinde-Challenge zur Unterstützung des Events teil. Bürgermeister Willi Goldenits bedankte sich bei der Feuerwehrjugend und ihren Betreuerinnen für die Gestaltung der Special Olympics-Flagge, die vor dem Gemeindeamt montiert wurde.

Dass das gesamte Burgenland im Zeichen der Inklusion, der Vielfalt und im Zeichen von Special Olympics stehen, freut auch Nationalratsabgeordneten und Special Olympics-Vorstandsmitglied Bgm. Maximilian Köllner. Diese Einstellung repräsentieren unter anderem sichtbare Insignien wie Special Olympics-Fahnen und Ortstafel-Zusatzschilder, die im Rahmen der burgenländischen Gemeinde-Challenge ausgeschickt und vom Gros der 171 burgenländischen Orte auch in Verwendung sind. Die Kinder der Tagesheimschule Illmitz haben sich anlässlich der Challenge kreativ ausgetobt und wünschen den Sportlerinnen und Sportlern viel Glück für die Sommerspiele.

„Als Special Olympics-Vorstandsmitglied ist mir Inklusion in der Gesellschaft ein besonderes Anliegen. Sport spielt dabei eine große Rolle, denn beim Sport stehen gegenseitige Unterstützung und Teamgeist an oberster Stelle, Sport verbindet und bringt Menschen zusammen. Ich wünsche den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg für die bevorstehenden Wettkämpfe“, so Köllner.