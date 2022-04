Die Firma ELRA übersiedelte knapp vor Ausbruch der Covid-Pandemie von Wien nach Jois und feiert nun seinen zweiten Geburtstag am Standort in Jois.

JOIS. Die Entscheidung von Wien nach Jois zu übersiedeln sei eine gute und richtige gewesen, denn seither gebe es stetiges Wachstum.

Platzmangel machte Umzug notwendig

Seit 1978 ist ELRA führender Anbieter in Österreich bei der Entwicklung überlegener Antriebslösungen und Motoren, die weltweit täglich im Einsatz sind. Von der Prototyp-Produktion, individueller Sonderlösung bis zu kompletten Baugruppen realisiert ELRA den jeweils bestmöglichen Antrieb. Genau drei Tage vor dem ersten Lockdown im März 2020 kamen die letzten LKWs mit den Umzugslieferungen in Jois an.



„Es war eine gewaltige Herausforderung in Zeiten des Lockdowns eine Firma neu einzurichten und zum Laufen zu bringen“, erinnern sich Susanne Duacsek und Walter Rauch, ELRA-Geschäftsführer an diese besondere Zeit.

Seither verzeichne das Unternehmen Umsatzsteigerungen, die in Wien, aufgrund des Platzmangels, nicht möglich gewesen wären. Christian Duacsek, Leitung Finance & Controlling, bringt es auf den Punkt:



„Mit 43 Mitarbeiter*innen sind wir in Jois eingezogen und nun arbeiten 72 Personen bei uns. Die neu eingestellten Mitarbeiter*innen kommen ausschließlich aus der Region.

Die Geschäftsführung gebe sich alle Mühe beste Bedingungen für einen guten Arbeitsplatz zu schaffen. Dies wurde heuer mit der Auszeichnung "Familienfreundlichstes Unternehmen" honoriert.



"Dank der guten Auftragslage und mit unserem außergewöhnlichen Team konnten wir den Umsatz in zwei Jahren enorm steigern", so Duacsek.

