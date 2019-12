aus Neusiedl am See

Die Bewohner in Frauenkirchen können sich über einen neuen Nahversorger freuen. Billa hat am Standort eine neue Filiale in modernstem Design eröffnet.

FRAUENKIRCHEN. Auf einer Verkaufsfläche von rund 995 m2 wird den Kunden ein breites Sortiment mit einer Vielfalt an frischen, saisonalen und regional produzierten Lebensmitteln geboten. Im Bezirk Neusiedl am See handelt es sich dabei um die zwölfte Billa Filiale. Insgesamt arbeiten in der neuen Filiale 21 Mitarbeiter.

Tolles Team

Karina Laditsch, Marktmanagerin bei BILLA in Frauenkirchen dazu: „Mein Team und ich sind mit Leidenschaft und ganz viel Aufmerksamkeit im Einsatz – für diese Filiale, für unsere Produkte und vor allem für unsere Kunden. Mit Stolz präsentieren wir in unserer neuen Filiale eine Vielzahl regionaler Köstlichkeiten wie zum Beispiel den naturtrüben Apfelsaft von Lorenz Lentsch aus Podersdorf am See, den man im Billa Regional Regal findet.“

Click & Collect Angebot

Die neue BILLA Filiale in Frauenkirchen punktet u. a. durch gute Erreichbarkeit und durch die elektronische Preisauszeichnung, die den Kunden absolute Preissicherheit garantiert. Worauf sich Kunden an diesem Standort besonders freuen können, ist das Click & Collect Angebot, mit dem die Kunden beispielsweise online ihren Einkauf für das Abendessen einfach und bequem schon in der Mittagspause vorbestellen und später abholen können.

Lebensmittel sind wertvoll

Bei BILLA ist der sorgfältige Umgang mit wertvollen Ressourcen gelebte Praxis. Daher werden Produkte, die in dieser BILLA Filiale nicht verkauft wurden, aber noch beste Qualität aufweisen, an das Rote Kreuz gespendet. BILLA setzt damit ein wichtiges Zeichen für Menschlichkeit.