Oktopus für Frühchen Österreich

12.05.2017, 21:11 Uhr

Das Projekt entstand in Dänemark, eine Mutter häkelte einen Oktopus für ihr Baby und legte es in dessen Inkubator. Sofort hielt sich dieses an den Tentakeln fest, die Herzfrequenz verbesserte sich. Nun war das Frühchen nicht mehr alleine, es hatte einen kleinen Freund bei sich, die Tentakeln erinnern es an die Nabelschnur im Mutterleib.Das Projekt erstreckt sich mittlerweile von Dänemark aus über mehrere Länder in Europa, wie Polen, Frankreich, Österreich und Deutschland, ebenso hat es in den USA und Kanada gestartet.Alle Länder arbeiten nach der dänischen Vorgabe, die gleiche Anleitung, es darf nur 100% Baumwolle verwendet werden und die kleinen Begleiter werden an Sammelstellen geschickt in denen sie gewaschen und verpackt werden, damit keine Keime an die Oktopusse und somit an die Frühchen gelangen. Jeder Oktopus wird gemeinsam mit einem Elternbrief an die Krankenhäuser weitergegeben.In Österreich wurde das Projekt von der Kinderkrankenschwester Dorota Nawrot-Dowlasz gegründet und freut sich nun über knapp 300 häkelnde Hände. Mittlerweile dürfen wir Krankenhäuser wie Mödling, Tulln, und das AKH beliefern. Mit weiteren Krankenhäusern gibt es bereits Gespräche.Unser Ziel ist es, allen Frühchen in Österreich einen Oktopus mitzugeben. Wir brauchen viele freiwillige Helfer, sei es durch häkeln oder durch Spenden von Baumwolle.Wir würden uns sehr freuen, wenn auch du uns helfen möchtest den kleinen Frühchen den schwierigen Start ins Leben leichter zu machen.

Infos findest du auf unserer Homepage/Facebookseite www.oktopusfürfrühchen.atoder in unserer Facebookgruppe: Österreich häkelt Oktopusse für Frühchen.Helfer aus dem Burgenland können sich gerne bei mir melden:Miriam Steinermiriam@st-m.at