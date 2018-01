Ehrenring für Kurt Lentsch

20.01.2018, 16:34 Uhr

Kurz vor Weihnachten hat der Gemeinderat daher beschlossen, ihm für seinen langen Dienst den Ehrenring der Stadt zu verleihen. Bei der Zeremonie vergangene Woche im Weinwerk wurde aber nicht nur Lentsch, sondern auch die ausgeschiedenen Gemeinderäte geehrt. Die beiden längst dienenden Gemeinderäte mit 25 Jahren sind Emma Hitzinger und Emmerich Haider. Hermann Michlits war von 2012 bis 2017 Mitglied des Gemeinderats. Birgit Peck und Karl Panner brachten es auf zehn Jahre. Und Ing. Viktor Horvath und Johannes Mikula gestalteten von 1997 bis 2017 ihre Stadt mit.Bürgermeisterin Elisabeth Böhm hielt die Laudatio auf ihren Vorgänger. Die Bürgermeister udn Vertreter der Partnergemeinden Mosonmagyarovar und Deggendorf brachten Glückwünsche und Geschenke. "Es ist für eine Partnerschaft nicht leicht wenn einer in die Politik geht. Meien Petra hat mich dabei aber immer unterstützt und auch wenn es oft viele Termine gab, kann ich sagen, dass mir die Arbeit für die Stadt immer viel Spaß gemacht hat.", so Lentsch. Und was wird der Ex-Bürgermeister im (un-)Ruhestand machen? Nun, da gibt es einen Enkel, und ein zweiter, verriet er, sei auch schon auf dem Weg.