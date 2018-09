Einbrüche in Jois und Winden am See

17.09.2018, 07:36 Uhr

Einbruch in Winden am See

Sie stahlen aus dem Büro eine Kaffeemaschine und aus diversen Lagerräumen mehrere alte KFZ – Batterien und Außenbordmotoren. Ein ca. 20 Jahre altes nicht zum Verkehr zugelassenes KFZ, welches auf dem Bauhofgelände abgestellt war, wurde ebenfalls durch die Täter gestohlen.Die Gesamtschadenssumme bewegt sich im vierstelligen Eurobereich.Im gleichen Zeitraum stahlen unbekannte Täter in Winden von mehreren, vor den Lagerräumlichkeiten abgestellten Paletten eines Lebensmittelhandels ca. 200 Stück Flaschen antialkoholischer Getränke. Weiters brachen sie den Müllraum des Geschäftes auf und entwendeten eine nicht näher bekannte Menge an abgelaufenen Lebensmitteln.Beide Tatorte wurden von Beamten des Organisierten Kriminaldienstes Neusiedl am See untersucht und die Ermittlungen aufgenommen.