27.04.2017, 16:43 Uhr

Neusiedl: Vorläufiges Ergebnis der RH-Prüfung

NEUSIEDL. Das vorläufige Ergebnis der Rechnungshofprüfung der Stadtgemeinde Neusiedl am See für den Zeitraum 2011 bis 2015 wurde im April dem Gemeindevorstand und den Finanz-, Budget- und Haushaltsausschussmitgliedern präsentiert. Der Bericht betrifft die "Stadtgemeinde Neusiedl am See", die "Freizeitbetriebe Neusiedl am See GmbH" und die „Verein zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Neusiedl am See und Co KG“. Das Prüfungsergebnis behandelt alle – aus Sicht des Burgenländischen Landesrechnungshofes (BLRH) – wesentlichen Sachverhalte und berät die Gemeinde durch seine Empfehlungen.

"Von den 71 Feststellungen wurden bereits 38 Empfehlungen umgesetzt. Elf sind bereits in Bearbeitung, 18 werden zur Kenntnis genommen und vier bedürfen noch einer detaillierten Diskussion innerhalb der jeweiligen Gremien", heißt es seitens der Stadtgemeinde.

