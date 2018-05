Podersdorf am See: Segler aus Seenot gerettet

06.05.2018, 20:49 Uhr

Die Feuerwehren aus Weiden und Neusiedl am See wurden gemeinsam mit den restlichen Bootswehren aus dem Bezirk Eisenstadt und der Wasserrettung zu einer Suchaktion am Neusiedlersee alarmiert.

PODERSDORF AM SEE. Aus einem Katamaran der ca in der Seemitte im Bereich Podersdorf segelte, ging gegen 15.00 Uhr ein 46-jähriger Mann über Bord und konnte von der Besatzung trotz intensiver Suche nicht mehr gefunden werden.Vom Polizeiboot Podersdorf den Feuerwehren Neusiedl/See und Weiden, sowie der Wasserrettung wurde eine Suche eingeleitet.Gegen 15.30 Uhr, konnte der Mann, der eine Rettungsweste trug, unversehrt geborgen und beim Bootshaus der Polizei Podersdorf-Seedienst dem Notarzt übergeben werden.Der 46jährige Österreicher erlitt eine leichte Unterkühlung und blieb sonst unverletzt.