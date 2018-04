Rotes Kreuz ehrt Stefan Mikula aus Neudorf bei Parndorf

25.04.2018, 00:00 Uhr

Dank und Anerkennung für den Altbürgermeister von Neudorf bei Parndorf

NEUDORF BEI PARNDORF. Bezirksstellenleiterin Dr. Gabriele Nabinger besuchte den Altbürgermeister von Neudorf bei Parndorf, Stefan Mikula. Mit einem Swarovski-Kristall im Rotkreuz-Design und einer Urkunde bedankt sich das Rote Kreuz herzlich für die langjährige Zusammenarbeit und die Unterstützung. Die Übergabe fand am Gemeindeamt Neudorf unter Beisein des neuen Bürgermeisters Karel Lentsch, Amtsleiterin Romana Puszar und Johann Ladich, den Rotkreuz-Orststellenleiter von Neudorf statt.Am 4. April fand die Bezirksversammlung des Roten Kreuzes Bezirk Neusiedl am See in Frauenkirchen statt. Der Großteil der Altbürgermeister des Bezirks waren dort anwesend und hat ebenfalls Dank und Anerkennung für die langjährige Kooperation im Sinne des Rotkreuz-Gedankens erhalten. Die Bürgermeister, die dort nicht anwesend waren, werden in den nächsten Wochen von Bezirksstellenleiterin Dr. Gabriele Nabinger besucht.