Weiden am See: Luise Pimpernell ermittelt wieder!

18.09.2018, 00:00 Uhr

Evelyne Weissenbach hat es wieder getan. Sie lässt ihre Luise Pimpernell abermals in einem Mordfall ermitteln!

WEIDEN AM SEE. Am 17. September 2018 wird mit dem"Tod eines Weinbauern" der sehnsüchtig erwartete 2. Fall der Neusiedlersee-Krimireihe um die zwischenzeitlich kultige Ermitlerin Luise Pimpernell veröffentlicht. Wieder gibt’s neben der Spannung viel Lokalkolorit, traditionelle Kulinarik und ausreichend Humor."Dieses Mal geht es um den Tod eines Weinbauern", erzählt uns Evelyne Weissenbach. "Das zweite Buch beginnt mit einem Knalleffekt", erzählt sie schmunzelnd. "Aber ich will nicht verraten, wer tot aufgefunden wird. Nur so viel, dass man ihn aus dem ersten Teil kennt." Ein bisschen etwas verrät sie uns aber dann doch. "In Schilfern gab es einen Jahrhundertwinter und als der Schnee dann schmilzt, findet man einen toten Weinbauern. Zuerst scheint es, als ob er einfach erfroren wäre, aber dann kommt heraus, dass er vorher niedergeschlagen worden ist", erzählt Evelyne Weissenbach.

Streit um Erbschaft

Der Tote hatte einiges an Grund und dementsprechend wird dann auch um die Erbschaft gestritten. "Es geht um Pachtverträge, verschiedene Erben und so einiges mehr", macht Weissenbach neugierig.Wer die Polizistin Luise Pimpernell lieb gewonnen hat, wird auch ein bisschen etwas von ihrer Vergangenheit erfahren. "Zum Beispiel wird verraten, warum sie immer Hut trägt", so Weissenbach.Präsentation in BruckneudorfDie Präsentation findet am 30. September 2018 und 18 Uhr im Kulturzentum Erbse in Bruckneudorf statt. Der Eintritt ist frei und die Aufklärungsarbeit wird nach der Lesung mit einem oder mehreren Glaserln Wein gefeiert.