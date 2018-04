Hannes hat Privat und Beruflich einen neuen Weg eingeschlagen, daraus resultierend ist er an den Verein herangetreten und hat uns seinen Rücktritt bekannt gegeben und gleichzeitig den Start für einen neuen Trainer einen neuen Weg und Zukunft des SCF freigemacht. Wir werden den Frauenkirchner Weg weitergehen, wenn es auch schwierig werden wird, aber uns nicht unterkriegen lassen.Der SCF ist bereits in Verhandlungen mit Kandidaten getreten und bei Abschluss wird man es bekannt geben.Autor: Obmann Kandl Werner

