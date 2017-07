Viele Medaillen für Manuel Dachs

15.07.2017, 09:08 Uhr

Manuel Dachs in SiegeslauneDer 16 jährige hielt in Abwesenheit von Lena Grabowski, die bei der Junioren-EM startete, die Vereinsfahne hoch. Neben seinen Siegen über 100 und 200 m Rücken, 100 m Schmetterling sowie 200 m Lagen in der Allgemeinen Klasse, holte er sich sechs Goldmedaillen in der Juniorenklasse, wo er souverän als Gesamtsieger hervorging. In der Gesamtwertung der „Großen“ wurde er Dritter.

Überraschungs-Silber für Lothar StrebingerÜberraschen konnte Lothar Strebinger. Dem Maturant gelang es, trotz Trainingsrückstands gute Leistungen abzurufen. Über 200 m Brust wuchs er über sich hinaus und beendete den Bewerb als Zweiter der Allgemeinen Klasse.Rubens Giurgiu gewinnt KönigsdisziplinIn der Jugendklasse war es Rubens Giurgiu, der sich zum Medaillenhamster für die Schwimmunion Neusiedl am See entwickelte. Neben zwei Silber und zwei Bronzemedaillen war die Freude über den Sieg in der Königsdisziplin 100 m Freistil besonders groß.Nachwuchs legt Talentprobe abEin Versprechen für die Zukunft gaben die beiden Mädchen Sara Smarikova und Emma Hareter ab. Sie standen in den Schülerklassen insgesamt fünf Mal am Siegespodest und waren maßgeblich an den beiden Staffel-Bronzenen beteiligt, die sie gemeinsam mit Elena Prandtstetten und Sophie Stepan beziehungsweise Clara Tschida einheimsten.