2001 in Neutal angesiedelt, feiert die M.C.I. Metalldecken GmbH in Neutal nun das 21-jährige Betriebsjubiläum.

NEUTAL. Am 22. Juni machte sich Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann im Rahmen der Feierlichkeiten selbst ein Bild vom Unternehmen in Neutal. „Die Firma M.C.I. in Neutal ist ein Paradebeispiel für gelungene Ansiedelungspolitik im Burgenland. Vom ersten Ansuchen bis zur Inbetriebnahme im Jahr 2001 hat es nur wenige Monate gedauert. Genau diese Zusammenarbeit und diese Unterstützung macht das Land Burgenland aus. Wir stehen den Unternehmern auch zur Seite.“