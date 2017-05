Großes Muttertagskonzert in Raiding

Am Samstag, den 13. Mai 2017, um 17 Uhr findet im Lisztzentrum in Raiding das Muttertagskonzert statt.

Vorbereitungen laufen

RAIDING. Ein besondere Geschenksidee hat heuer der Männergesangsverein Franz Liszt verwirklicht. Die Raidinger studieren gemeinsam mit drei anderen Chören Lieder ein, die sie am Vorabend des Muttertages im Lisztzentrum aufführen.Die Proben laufen zugleich in Oberpullendorf, Unterrabnitz, Müllendorf und Raiding. Obmann Gerhard Hufnagel beschreibt den bunten Strauß an Volks-, Heimat und Liebesliedern: „Es soll ein Muttertagskonzert werden, das unterhaltsame Stunden beschert und bei dem Lieder gesungen werden, die das Herz berühren.“

Zu den Chören

An alles gedacht

In Unterrabnitz treffen einander die 27 Frauen und Männer des Ramaza Singkreises. „Das Leb’n is a Ringlgspül“ tönt es aus dem Probenraum, in dem Chorleiter Franz Flasch das Lied anstimmt, das Eduard Kutrowatz komponiert hat.In Müllendorf will der Obmann des Männergesangsvereines "Einigkeit“, Martin Groschedl, mit Liedern wie "Ich denke dein gar oft mit Tränen“ Gefühle für schöne Erinnerungen wecken.In Oberpullendorf freut sich die Obfrau des Kirchenchores, Irene Steiger, auf den Auftritt. Doch die 22 Männer und Frauen lassen sich - hinsichtlich Liedauswahl - nicht in die Noten schauen.In Raiding probt nicht nur der Männerchor. Auch die örtliche Blasmusikkapelle mit Kapellmeister Balázs Ferenczi übt fleißig. Sie wird beim Konzert mit schwungvollen Melodien für die stimmige Umrahmung sorgen. Musikalischer Gesamtleiter des Muttertagskonzertes ist der Chorleiter des Lisztchores, Zoltán Kocsis-Holper. Er wird als Finale im Konzertprogramm einen Klassiker der Liebeslieder dirigieren. Mehr als 80 Sängerinnen und Sänger werden im Konzerthaus gemeinsam „I hob di gern“ singen.Ungewöhnlich früh beginnt das Konzert, nämlich um 17 Uhr, um den Besuch wirklich allen Müttern, Großmüttern und Schwiegermüttern zu ermöglichen. Obmann Gerhard Hufnagel: „Der Preis der Eintrittskarte wurde mit 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse bewusst niedrig gehalten. So soll der Konzertkarte als Muttertagsgeschenk nichts im Wege stehen.“