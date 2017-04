Weinblütenwanderung in Lutzmannsburg

Am 26 & 27. Mai, jeweils ab 14 Uhr kann man in Lutzmannsburg auf den Spuren des Blaufränksich wandeln und dabei genießen.

Kulinarische Wegstrecke

LUTZMANNSBURG. Denn die Winzerfamilien laden zur 5. Weinblütenwanderung. Hervorragende Weine, erlesene Genüsse und ein traumhaftes Ambiente: All das erwartet wein- und naturbegeisterte Besucher, wenn am Lutzmannsburger Hochplateau zwei Tage lang der Auftakt in das Rotweinerlebnis-Jahr gefeiert wird. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 14.00 Uhr und endet bei Einbruch der Dunkelheit.Die Weinblüten-Wanderung führt über einen 2,3 km langen, asphaltierten Rundweg entlang der Weingärten und ist für alle Altersgruppen einfach und barrierefrei begehbar: Ob gemütlich spazierend, sportlich walkend oder smovend, mit dem Leiter- oder Kinderwagerl, hoch zu Ross oder am Drahtesel.

Im Zentrum steht der Wein...

Genuss und Unterhaltung für groß & klein

Hoch zu Ross

Bei einem Glas Lutzmannsburger Blaufränkisch inmitten der blühenden Reben lässt sich das Rotweinerlebnis Lutzmannsburg auf einzigartige Weise und mit allen Sinnen entdecken und erschmecken. Die tiefgründigen, schweren Lehmböden und das spezielle Mikroklima am Hochplateau bieten optimale Voraussetzungen für große Rotweine.Auch heuer sorgen lokale Gastronomen und Lebensmittelhandwerker an mehreren Genuss-Stationen für Stärkung mit regionaltypische Speisen und Schmankerln, darunter Pikantes und Süßes mit „Kaest’n und Nuss“, Bio-Turopolje-Speck, Spezialitäten vom Draßmarkter Strauß, Kärntner Käsevariationen oder original Pressburger Kipferl.Für Kinder und jugendliche Teilnehmer gibt es das beliebte Weinblüten-Spürnasen-Quiz mit vielen spannenden Informationen zu Pflanzen und Tieren im Weingarten und tollen Preisen von der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau.Für Gruppen ab sechs Personen werden geführte Pferdewanderungen zur Weinblüten-Wanderung angeboten (Anmeldung & Infos unter Tel: 0664/27 44 932). Und wer sich für die Weinverkostung sportlich-beschwingt aufwärmen möchte, ist beim kostenlosen smovey-Schnuppertrainig genau richtig: „gesmoved“ wird an beiden Tagen um 15.00 Uhr, Leihsmoveys sind vorhanden.