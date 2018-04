Peter Raab: "Ich bin garantiert ein Vereinsmeier"

24.04.2018, 09:00 Uhr

WEPPERSDORF (O.Frank). Zwei Autominuten von der S31-Schnellstraße überrascht Weppersdorf mit seiner örtlichen Schönheit. Reichlich Infrastruktur durch Ärzte, Trafik, Friseursalon, Apotheke, Lebensmittelmarkt oder Gastronomie sowie Natur, die von Wiesen und Wäldern bestimmt ist, prägen die knapp 1.000 Einwoher große Ortschaft. Auch viele Freizeitmöglichkeiten und noble Gastlichkeit zeigen aufgrund der geografischen Lage als Verkehrsknotenpunkt ein ideales Kontrastprogramm. Hier in Weppersdorf fühlt sich Peter Raab wohl, allerdings: „Rund 70 Prozent der Bevölkerung pendelt in die Arbeit.“So wie der bald 42-Jährige. Das Konzert des Automotors hat auch er täglich in den Ohren. Als kaufmännischer Leiter einer Baufirma ist der dreifache Familienvater alternierend in Gänsernsdorf und Krems eingesetzt. „Ich pendle jetzt schon viele Jahre.“ In Niederösterreich fühlt er sich in einer anderen Welt. Denn Weppersdorf ist für ihn „Heimat mit einem sehr guten gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Und glänzt trotz vieler Infrastrukturmaßnahmen (etwa 35 kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind hier angesiedelt) im Ort dennoch mit Stille und teils nobler Beschaulichkeit. Vom Fahrradsattel aus lassen sich viele Gegenden erkunden. Der Rotweinwanderweg, Ausflugsziele in der näheren Umgebung wie u.a. die Ruine Landsee oder das Schloss Kobersdorf animieren Peter Raab in seiner Freizeit zum Runterschalten. In jener Zeit, in der er auch sehr engagiert ist.

Seit mittlerweile 17 Jahren ist er Vereinsfunktionär des ASK Weppersdorf, im letzten Jahr übernahm Peter Raab den Obmannposten beim 1. Klasse Mitte-Klub. „Ich bin immer damit beschäftigt. Bis zu 10 Stunden wöchentlich“, verrät er. Aber der Fußballplatz am sogenannten „Haarriegel“ ist für ihn ein Lieblingsplatz – trotz Verantwortung und Herausforderung. „Aber ich verfüge über ein gut funktionierendes Funktionärsteam", zeigt er sich stolz.Sein Telefon klingelt. Bestellungen für den anstehenden VIP-Abend im Klubhaus sind zu tätigen, dazwischen ruft sein zwölfjähriger Sohn Niklas an, der mit Simon (9) und Sara (3) noch weitere Geschwister hat. Plötzlich steht sein Bruder, selbst zweifacher Familienvater, und zugleich Kassier-Stellvertreter Marcus in der Tür. Wie auch Sektionsleiter Markus Müller. Peter Raab gibt Anweisungen. Stets höflich, freundschaftlich und unterstützend. „Der Sportplatz ist auch eine Kommunikationszentrale und ist für den Ort sehr wichtig“, meint er. „Ja, ich bin sehr ziel- und verantwortungsorientiert“, beschreibt er sich selbst. Sehr sympathisch, locker, lässig und authentisch sollte ergänzt werden. Das merkte auch das Bühnenpublikum. Peter Raab spielte lange für das Bühnenwerk Weppersdorf. Die mangelnde (Frei)-Zeit hindert ihn derzeit, dafür spielt aber seine Ehefrau Karina nach wie vor. Sein gesellschaftspolitisches Engagement („Ich bin garantiert ein Vereinsmeier“) ergänzt der gebürtige Weppersdorfer als Mitglied des evangelischen Pfarrgemeinderats. Die Kirche ist für ihn auch ein idealer Ort der Ruhe, abseits von den alltäglichen Anforderungen und Aufgaben. Doch am liebsten sitzt er zuhause in der Berggasse in seinem altburgenländischen Innenhof und genießt das harmonische Familienleben - zu fünft.