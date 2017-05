Filmfestival "This Human World"

Zum 60. Jubiläum der Deklaration der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fand 2008 „This Human World“, als erstes Filmfestival seiner Art in Österreich, in Wien erstmals statt. Als Mitglied des internationalen Human Rights Film Festival Network (NRFN) zur internationalen Vernetzung, übernahm „This Human World“ 2013 erstmals den Vorsitz des Human Rights Film Festival Network. Durch eine enge inhaltliche Kooperation mit dem Gründungspartner - dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte -, die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Partnerorganisationen und unzähligen herausragenden Filmschaffenden ist das Festival über die letzten Jahre zu einem integralen Bestandteil der österreichischen Kultur und Filmfestivallandschaft geworden.

„This Human World" holt internationale und nationale Filme von hoher Qualität nach Wien, welche sich auf verschiedenste Weise mit gesellschaftspolitischen Umständen, Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen und die den weltweiten Umgang mit Menschenrechten auf die Leinwand bringen. Erstmals ist „This Human World" zu Gast in der KUGA.