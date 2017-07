Rotweintage Neckenmarkt

Offene Kellertür

Programm

NECKENMARKT. Vom 11. bis 13. August dreht sich im Mittelburgenland wieder alles um die edle Traube am Neckenmarkter Dorfplatz und in den Weinkellern der Top-Winzer.Von der Eröffnung am Freitag am Dorfplatz bis zu den Tagen der offenen Kellertür am Samstag und Sonntag - wer sich rechtzeitig den Fenstertag am Montag sichert, kann das dreitäge Wein-Fest in vollen zügen genießen.Viele Betriebe sind bequem zu Fuß erreichbar, aber auch die Pferdekutsche oder Oltimer-Traktoren als Fortbewegungsmittel sind sehr beliebt. Zudem gibt es einen Shuttlebus, mit dem auch weiter entlegene Weingüter in kürzester Zeit erreichbar sind.Im Rahmen der Tage der offenen Kellertür haben Sie heuer auch erstmalig die Möglichkeit mitten im Weinberg eine Lagenverkostung aus der Magnum-Flasche mitzuerleben.Abends am Dorfplatz heißt es wieder Verkosten und Genießen bei den Weinhütten, der Bier- Spritzer- oder Cocktailbar und den kulinarischen Schmankerln vom Gasthof "Zur Traube".Platzkonzert des "MV Weinland", Eröffnung, Ehrung und Weinkost am Dorfplatz mit musikalischer Umrahmung durch die "Fahnenschwinger Blaskapelle".

11.00 - 18.00 Uhr Tag der offenen Kellertür, ab 18.00 Uhr Weinkost am Dorfplatz mit musikalischer Unterhaltung der "Goldbach Buam"11.00 - 18.00 Uhr Tag der offenen Kellertür, ab 18.00 Uhr Weinkost am Dorfplatz mit Live-Musik von "Die 4 Weinriegler"