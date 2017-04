"Meisterschaft beginnt erst jetzt"

19.04.2017, 06:30 Uhr

KOBERSDORF (OF). Gesperrte Spieler & schwierige Auslosung - für ASK Kobersdorf-Trainer Giorgi Bidzinahsvili ist die Rückrundenbilanz mit lediglich vier Zählern kein Beinbruch. "Die Meisterschaft beginnt für uns erst jetzt." Selbst hat er das Ziel des Aufstiegs noch nicht aus den Augen verloren, obwohl er anmerkt: "Der Vorstand will unter die Top 5 kommen. Ich will jedoch mehr erreichen!" Und bei zwei Aufsteigern in die 2. Liga Mitte ist für den Vize-Herbstmeister noch alles möglich. Für den ASK Kobersdorf-Coach sind die Spiele nach dem spielfreien Oster-Wochenende beim SC Kroatisch Minihof und gegen SV Steinberg richtungsweisend.