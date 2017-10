09.10.2017, 11:48 Uhr

Torfabrik! Unterfrauenhaid neuer 2. Klasse-Spitzenreiter

UNTERFRAUENHAID (O.Frank). 33:17 Treffer, vier Siege in Folge, neuer Tabellenführer – Der SC Unterfrauenhaid strebt unaufhaltsam dem Aufstieg und der 1. Klasse entgegen. Dank überragender Offensivqualitäten. Im 10. Saisonspiel wurden die Saisontore 28 bis 33 erzielt, in den letzten vier Spielen trafen Zoltan Hercegfalvi, Denis Kodaj & Co. 20 Mal – Ligabestwert. "Jetzt sind wir endlich vollzählig", hält Trainer Wolfgang Weber fest. "Jetzt gilt es, weiter Konstanz zu zeigen", so der Coach nach dem 6:2-Erfolg gegen den Tabellen-9. UFC Mannersdorf. Die nächste Aufgabe beim SC Wiesen (Fr., 19.30) sieht Weber als "unangenehm & schwierig" an. Über den möglichen Wintertitel will der Stoober noch nicht sprechen.

Gefällt mir