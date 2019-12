Große Geburtstagsparty von Mike

Am Freitag, dem 27. Dezember fand die Geburtstagsparty zum 24. Geburtstag von Mike statt. Mit dabei waren u.a. in diesem Jahr Altbekannte Partygäste wie Thomas Herrklotz oder auch Marc Farkas, aber auch neue Partygäste wie die Leichtathletin Yvonne Zapfel und der EX-Mattersburg Spieler Dominik Doleschal. Neben vielen Gesprächen gab es auch viel Action wie man an den Fotos sehen kann wurde Lasertag gespielt.