Der Verein "Unterwarter Heimathaus" hat einen neuen Obmann.

UNTERWART. Der Verein "Unterwarter Heimathaus - Alsóöri Otthon" wurde 1965 gegründet. Ziel war es kulturhistorische und volkskundlich wertvolle Gegenstände zu sammeln und für die nächsten Generationen zu erhalten. Auch die Brauchtumspflege war Teil der Zielsetzung des Vereins. Der damalige Bürgermeister Ernst Szabo übernahm auch die Obmannschaft und blieb seit der Gründung vor 56 Jahren in dieser Funktion tätig.

Bei der letzten Generalversammlung am 18. Dezember gab es nun einen Wechsel an der Spitze. Ernst Szabo übergab den Obmann nach 56 Jahren an Joachim Szabo. "Ich freue mich über diese neue große Aufgabe. Mein Ziel ist es, diese bestmöglich zu erfüllen und gleichzeitig auch neue Akzente zu setzen. Ich möchte auch die Bevölkerung mehr miteinbinden", so Szabo. Ernst Szabo wurde zum Ehrenobmann ernannt. Er wird weitere seine langjährige Expertise einbringen.