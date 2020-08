GROSSPETERSDORf. Josef Gollatz, besser bekannt als "Old Sepp" feierte seinen 70. Geburtstag. Bekannt ist der Gastronom über die Grenzen des Bezirks hinaus. Mit Betrieben in Großpetersdorf und Kemeten, sowie früher auch am Badesee Burg prägte er die Gastroszene über viele Jahre intensiv mit. Gemeinsam mit rund 150 Freunden, Familienmitgliedern und Wegbegleitern beging er seinen Runden in gemütlicher Runde.