Die Western Cowboys sorgten mit einem Stilmix durch alle Country-Genres für Westernstimmung in Bad Tatzmannsdorf.

BAD TATZMANNSDORF. Am Freitag, den 31. Juli, kam Westernstimmung in den Weinstadl Weiss in Bad Tatzmannsdorf mit den Western Cowboys. Das Country Konzert lockte zahlreiche Besucher in den Weinstadl.

Die dreifachen Austrian Country Awards Gewinner zählen nun schon zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bands ihres Genres in Österreich mit Auftritten in ganz Österreich und auch im Ausland.