23. Winterkellerwanderung am Csaterberg findet aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht statt.

KOHFIDISCH. Einen der schönsten Plätze des Burgenlandes auch im Winter erleben und bei einer Wanderung genießen - das ist ein Ziel der beliebten Winterkellerwanderung vom ASKÖ Kohfidisch am Csaterberg.

Geplant war diese am Donnerstag, 6. Jänner, mit Start am Sportplatz. Nun wurde die 23. Winterkellerwanderung doch abgesagt. "Auf Grund der ungünstigen Vorhersagen im Bereich Covid 19 sagen wir die Winterkellerwanderung 2022 schweren Herzens ab", informierte Hans-Peter Polzer vom ASKÖ Kohfidisch.