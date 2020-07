Bereits bei der ersten Typisierungsaktion am 11. Juli kamen über 700 Freiwillige um sich typisieren zu lassen!

Dennoch geht die Suche weiter! Am kommenden Donnerstag, dem 23. Juli 2020 findet diese

zwischen 16:00 - 20:00 Uhr wieder im Schulungszentrum Süd, jenes Schulungszentrum des Roten Kreuzes in der Grazerstraße 71 in Oberwart statt.

Denn alle die sich freiwillig typisieren lassen tragen dazu bei das nicht nur Lisa sondern auch anderen geholfen werden kann! Denn auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist das man vielleicht der passende Spender/die passende Spenderin für Lisa ist, so kann man vielleicht dennoch der passende Spender/die passende Spenderin für jemand anderen sein der oder die auf eine Stammzellenspende angewiesen ist.