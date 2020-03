In allen Ortsteilen werden Grünschnitt-Plätze errichtet und Urnenhaine installiert.

UNTERKOHLSTÄTTEN (ms). In der Gemeinde Unterkohlstätten gibt es einen Kindergarten und zwei Volksschulen. "Beide arbeiten bei vielen Projekten zusammen und sind als Naturparkschulen sehr aktiv", schildert Bgm. Christian Pinzker. Bei der Volksschule Unterkohlstätten wird ein neuer Spielplatz errichtet, beim Kindergarten Holzschlag ist ein neuer Zaun angedacht.

Grünschnitt bis Jugendhaus

Die Gemeinde plant die Errichtung von Grünschnittsammelzentren in allen Ortsteilen. "Wir haben in Unterkohlstätten bereits einen solchen. Ziel ist, dass man den in den Ortsteilen gesammelten Grünschnitt dann konzentriert nach Unterkohlstätten bringt. Das erleichtert es auch älteren Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Auch Glas- und Blechbehälter sollen dort aufgestellt werden", so Pinzker.

Bei den Friedhöfen werden Urnenhaine errichtet. In Oberkohlstätten gibt es bereits einen. Beim Jugendraum am Sportplatz Günseck ist ein Zubau geplant, der noch heuer umgesetzt werden soll.

Auch ein neues Kommunalfahrzeug soll angeschafft werden. Im Vorjahr wurde bereits ein neuer Traktor mit Muldenanhänger angekauft. 2019 wurden auch alle Brücken in der Gemeinde erneuert und ein örtliches Entwicklungskonzept für alle Ortsteile erarbeitet.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Veranstaltungen

14.3.: Frauenfrühstück, SPÖ Frauen

11.4.: Osterfeuer, Jugend Holzschlag / Jugend Unterkohlstätten

17.4.: Gesundheitstheater, ASKÖ Sport- und Freizeitclub

30.4.: Maibaumaufstellen, VV Oberkohlstätten

1.5.: Maibaumaufstellen, Jugend Unterkohlstätten und Familienwandertag, SPÖ Günseck

2.5.: Schulfest, VS Unterkohlstätten

24.5.: Konfirmation, Holzschlag

31.5.: Frühschoppen, FF Oberkohlstätten

6.6.: Dorffest, SPÖ Holzschlag

7.6.: Gipfelsturm, Naturpark Geschriebenstein

Daten & Fakten

Einwohner: 1.293

Fläche: 29km²

Ortsteile: Glashütten/Schlaining, Günseck, Holzschlag, Oberkohlstätten, Unterkohlstätten; Rotten: Weißenbachl, Langau

Anzahl Betriebe/Vereine: 28 / 30

Internet: www.unterkohlstaetten.at