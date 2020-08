BADERSDORF (ms). Die Ortsgemeinde Badersdorf investiert in viele Projekte. "Wir haben heuer eine Naturlaube bei den beiden Teichen errichtet. Vier Weinreben werden hochwachsend dort in Zukunft für Schatten sorgen. Auch das Naturbiotop beim Feuerwehrhaus wurde mit neuer Plane und Randleisten versehen. Ende August werden alle Arbeiten fertig sein", berichtet Bgm. Daniel Ziniel.

Neues Feuerwehrauto

Im Herbst bekommt die Feuerwehr auch eines neues TLF 1000 mit Allrad geliefert. "Die Beschlüsse sind bereits fixiert. Leider fallen wesentliche Einnahmen der Feuerwehr durch die Absagen der Veranstaltungen weg. Es ist insgesamt schwierig", so der Bürgermeister.

Infrastrukturell wurden u.a. der Begleitweg der Pinka, Waldwege saniert. Im Friedhof wurde ein Kerzenautomat errichtet. "Wir wollen mit unserem Anteil am Gemeindepaket 2020 einige kleine Projekte realisieren. Dieser beträgt 30.297,15 Euro", so Ziniel.