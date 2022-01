SCHACHENDORF/DÜRNBACH. Am Samstag, 8. Jänner 2022, sammelte die Jugend Schachendorf-Dürnbach wieder die Christbäume in den beiden Ortsteilen der Gemeinde Schachendorf ein.

Alle Helferinnen und Helfer machten einen Tag vor der Aktion einen PCR-Test, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Begonnen wurde um 09:00 Uhr in Dürnbach und die Aktion dauerte bis 14:00 Uhr. „Ziel dieser Aktion ist es, den Bewohnern die Entsorgung zu erleichtern und die Christbäume fachgerecht am Baumschnittplatz der Gemeinde zu entsorgen“, sagt Jugend-Obmann Stefan Resetar. Auch heuer wurde diese Aktion von den Schachendorfern und Dürnbächern wieder sehr gut angenommen und es wurden etwa 150 Christbäume eingesammelt.“