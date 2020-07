Der Musikverein Wolfau probte öffentlich am Kirchenplatz in Wolfau. Weitere Proben sollen den Sommer über folgen.

WOLFAU. Nach der langen Corona-Zwangspause nahm der Musikverein Wolfau im Juni wieder die Probenarbeit auf. Um auch die Ortsbevölkerung in den Genuss von Blasmusik kommen zu lassen, gaben die Musikanten auf dem Kirchenplatz ein spontanes Platzkonzert. Vorbeispazierende und ein paar Zaungäste lauschten den Klängen von Polka und Marsch. "Es war eine willkommene Abwechslung im sonst so still gewordenen Dorfgeschehen", erzählt Obfrau Carmen Hiertz. "Der Musikverein plane auch im August an verschiedenen Orten im Dorf zu musizieren." Außerdem stehe eine corona-konforme Projektwoche mit dem Musiknachwuchs auf dem Plan.

Musikbegeisterte herzlich willkommen

Zusätzlich möchte der Musikverein Wolfau natürlich auch heuer motivierte, musikbegeisterte Kinder und Erwachsene beim Erlernen eines Instruments unterstützen. "Die Finanzierung der benötigten Instrumente wird vom Musikverein übernommen", so Hiertz. Die Instrumente werden zur Verfügung gestellt beziehungsweise die Bezahlung der Miete wird übernommen. "Gerne kommen die Musikerinnen und Musiker auf Anfrage vorbei und stellen die Instrumente interessierten Kindern auch persönlich vor", betont Hiertz abschließend.