OBERWART. Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner hat als Obmann des Standesamtsverband Oberwart am Freitag fünf neue Standesbeamtinnen und einen neuen Standesbeamten bestellt. Diese sind Sandra Losert (Neustift a. d. Lafnitz), Martin Kaiser (Markt Neuhodis), Annika Zsifkovits (Litzelsdorf), Julia Fleck (Bernstein), Iris Unger (Weiden b. Rechnitz) und Denise Kuch (Oberwart). "Ich gratuliere allen zu dieser neuen Aufgabe und wünsche alles Gute und viel Erfolg. Danke auch an Monika Krizanits und Julia Fleck für die tadellose Führung des Verbandes!", so Rosner.