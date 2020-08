Die Rotkreuz-Ortsstelle Bad Tatzmannsdorf hat mit Ines Stefanie Prisching und Ute Seper eine neue ehrenamtliche Leitung erhalten.

BAD TATZMANNSDORF. Kürzlich wurden die beiden freiwilligen Helferinnen Ines Stefanie Prisching und Ute Seper zu den neuen Leiterinnen der Rotkreuz-Ortsstelle Bad Tatzmannsdorf ernannt. Bürgermeister Gert Polster und Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck übergaben die Ernennungsurkunden. Sie werden gemeinsam die Leitung der Ortsstelle Bad Tatzmannsdorf mit den Ortsteilen Bad Tatzmannsdorf, Jormannsdorf und Suzlriegel in ehrenamtlicher Funktion wahrnehmen.

Seper und Prisching leiten seit 2019 in Bad Tatzmannsdorf auch das Projekt „Gesundes Dorf“, welches in vielen burgenländischen Gemeinden das Ziel hat, das Thema „Gesundheit“ in die Gemeinde zu tragen.

Ehrenamtliche Rotkreuz-Helfer

Aus Bad Tatzmannsdorf kommen derzeit einige ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich beim Roten Kreuz Oberwart engagieren, im Rettungsdienst, bei der Team Österreich Tafel und bei den Lesepaten. Diese Dienste werden in großem Ausmaß in Anspruch genommen, heißt es von Seiten des Roten Kreuzes. „Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz und der Gemeinde Bad Tatzmannsdorf und auch dem Projekt Gesundes Dorf wird die Nutzung vieler Synergien ermöglichen und sich auch auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung positiv auswirken“, ist sich Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck sicher. „Alles Gute den beiden engagierten Damen in dieser neuen Funktion und vor allem viel Freude bei der Arbeit für die Bevölkerung.“