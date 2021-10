Eine "Pizza Challenge" im Rahmen der Erasmus Days 2021 begeisterte Schüler der Volksschule Oberwart.

OBERWART. Extrem lustig und schmackhaft war die Pizza Challenge der Erasmus Days 2021 für die 4. Schulstufen der VS Oberwart. Nachdem die Kinder am häufigsten mit den beiden spanischen Schulen aus Gran Canaria und Barcelona Kontakt hatten, war schnell klar, dass die Pizza „spanisch“ sein wird.

Zuerst wurde die Pizza in Form der spanischen Landkarte gestaltet, der Belag stellte dann die spanische Fahne dar. "Auf jeden Fall hat die Pizza allen Kindern hervorragend geschmeckt. Danke an das Erasmus Österreich Team für diese großartige Idee!", berichtet Marlene Ruiter-Gangol.