Am gestrigen Mittwoch präsentierte die Stadtgemeinde das Bürgerbeteiligungsprojekt zur Neugestaltung des Oberwarter Stadtparkes. Man möchte die Oberwarter Bevölkerung für die Neugestaltung des Stadtparkes einbeziehen. Umso mehr Bürger*innen sich daran beteiligen und ihre persönlichen Ideen einbringen umso besser kann man am neuen Konzept für den Stadtpark arbeiten. Denn aus vielen sicher tollen Ideen kann man dann die besten Ideen heraussuchen und umsetzen.

Denn der Oberwarter Stadtpark ist ein wertvoller Treffpunkt für Jung und Alt. Er sollte daher auch etwas besonderes wiederspiegeln. Das daraus resultierende Konzept hierfür soll noch in diesem Jahr präsentiert werden.

Hierzu hat man an 4 Orten in Oberwart Infotafeln mit den dazugehörigen Postkarten und Briefkästen aufgestellt

Diese sind:

im Stadtpark

in Obertrum (Ecke Grazerstraße / Rechte Bachgasse bei der Abfallsammelstelle)

in Untertrum (Ecke Steinamangererstraße / Kath. Kirche)

im EO

Ebenfalls kann man über die Homepage die Ideen einreichen. Oder man übergibt seine persönlichen Ideen direkt vor Ort. Am 5.9. und 12.9 um 10 Uhr hat man hierfür die Möglichkeit bei einem "Spaziergang durch den Park" seine Ideen eben direkt vor Ort sozusagen zu präsentieren.