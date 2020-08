Oberwarter Andreas Leitner wurde mit interimistischer Leitung im Reduce betraut.

BAD TATZMANNSDORF. Nachdem der bisherige Vorstandsdirektor vom Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf, Leonhard Schneemann, am 13. August als Landesrat und Nachfolger des zurückgetretenen Christian Illedits offiziell angelobt wurde, wurde nun interimistisch auch ein Nachfolger für dessen Position als Vorstandsdirektor ernannt.

Der Aufsichtsrat entschied sich für den Oberwarter Andreas Leitner, der früher langjähriger Manager bei den Unger Steel Gunners und ehemaliger Büroleiter von LH Hans Peter Doskozil war, sowie Pädagoge am BORG Oberschützen ist. Eine Ausschreibung soll so rasch als möglich erfolgen, ein neuer Vorstandsdirektor im Jänner 2021 fixiert sein.

Fazekas-Kritik an Besetzung

Kritik für diese interimistischen Besetzung kommt von ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas: "Andreas Leitner, ehemaliger Büroleiter von Doskozil, wird neuer Vorstand in der Kurbad Tatzmannsdorf AG. Freunderlwirtschaft und Postenschacherei ist bei Doskozil offenbar gängige Praxis. Als AHS-Lehrer in den Fächern Germanistik und Geschichte ist Leitner nicht

unbedingt für diesen Posten geeignet. Aber offenbar reicht im Burgenland als

Qualifikation, Freund oder Bekannter von Doskozil zu sein."

