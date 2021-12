In den letzten 21 Monaten wurde der Gesellschaft so einiges abverlangt. Vor allem in den Schulen gab es durch die Covid-19 Pandemie einige Herausforderungen. Für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer war es eine schwierige Aufgabe die Hürden des Coronavirus zu meistern.

Für viele Jugendliche hatte das Leben im März 2020 ganz plötzlich eine 180°-Wendung. Auf einmal sind alle zu Hause gesessen und mussten von einem auf den anderen Tag das Homeschooling beherrschen. Auch im darauffolgenden Jahr und teilweise auch heute noch sitzen die Auszubildenden zu Hause und bekommen so den Schulstoff übermittelt.

Diese Umstellung war für viele eine riesige Herausforderung. Aber das Homeschooling hat natürlich auch viele Vorteile mit sich gebracht. Denn viele Professorinnen und Professoren haben die Methoden des Homeschoolings auch in den Präsenzunterricht eingebunden z. B. die digitale Abgabe von Hausübungen und Arbeitsaufträgen.

Auch an unserer Schule der HBLA Oberwart verlief nicht alles reibungslos im Homeschooling. Es sind auch an einer Ausbildungsstätte, die sehr bemüht ist, digital sich weiterzuentwickeln einige Komplikationen entstanden.

Im Rahmen eines Schulprojekts entstand so ein Interview, indem die Schülerinnen und Schüler des drittten Jahrgangs der HLP Oberwart zum Homeschooling an der HBLA Oberwart Stellung nehmen.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HLP-Oberwart