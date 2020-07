Erfreulicher Start in die Vorbereitung für die Saison 2020/2021.

Nach dem offiziellen Trainingsstart am vergangenen Montag gab es am heutigen Freitag bereits das erste Testspiel. Testspielgegner war mit dem SV Marsch Neuberg kein Unbekannter. Neuberg spielt zwar aktuell in der 2. Liga Süd, aber man spielte schon das ein oder andere sehr spannende Derby.

Neuberg hatte in der ersten Hälfte das Glück, dass sie noch kein Tor erhielten, da ihr Tormann Sebastian Kracher die SVO-Chancen die sich ergaben super pariert hat.

In der 57. Minute sahen die rund 50 Zuschauer dann das erste Tor des Spieles. Der Neuzugang vom SC Kalsdorf - Christian Deutschmann erzielt das nicht nur das erste Tor der Vorbereitung auf die neue Saison, sondern auch sein erstes Tor im Dress der Sportvereinigung Oberwart. In der 79. Minute erhöhte Paulo Jani dann auf das 2:0 für die SV Oberwart.

Fun Fact am Rande - In der 2. Spielminute gab es einen tierischen Flitzer am Feld. Ein Hund (Foto im Bericht angehängt) sprintete aufs Feld und begrüßte alle Spieler auf natürlich tierische Art und Weise.