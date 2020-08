Die siebente Ziehung brachte zehn Gewinner mit einer Gesamtsumme von 3.781,68 Euro.

OBERWART. Das große Oberwarter Sommer-Gewinnspiel geht in die heiße Phase und der Zustrom an Gewinnspiel-Formularen reißt nicht ab. "Bis heute um 9 Uhr haben uns knapp 1.300 Gewinnspiel-Formulare mit Rechnungen von Oberwarter und St. Martiner Betrieben erreicht", so Bgm. Georg Rosner.

Die zehn Gewinner der siebenten Ziehung wurden nun ermittelt – die Stadtgemeinde erstattet für diese Runde eine Summe von insgesamt 3.781,68 Euro. Die Gewinner der siebenten Ziehung kommen aus vier verschiedenen Gemeinden.

Sommer-Gewinnspiel verlängert

Das „große Oberwarter Sommer-Gewinnspiel“ wird verlängert!!!! Es läuft bis einschließlich 13. September 2020 – damit können auch Rechnungen eingesendet werden, die bei Oberwarter Einkaufsnacht am 11. September gesammelt werden!

Die Oberwarter Wirtschaft beleben, Rechnungen mit Formular einsenden und damit die Chance wahren bis zu 2.000 Euro zurückzugewinnen! Und das Beste ist: Jene Formulare, die heute nicht gezogen wurden, bleiben im Pot und haben nächste Woche wieder die Chance zu gewinnen!

Schnäppchen und Angebote am 11. September

Einkaufsgeld gewinnen

Im September kann man schließlich Einkaufsgeld im Gesamtwert von 16.700 Euro gewinnen. Zehn Wochen lang (3. Juli – 4. September) werden jeden Freitag 10 Gewinner gezogen, refundiert wird die Summe aller 5 eingesendeten Rechnungen, maximal jedoch 2.000 Euro.

Im September - in der Kalenderwoche 38 - gibt es dann die große Schlussverlosung mit allen Teilnehmern des Gewinnspieles. Dort wird Einkaufsgeld, das bis 31. Dezember 2020 bei allen Oberwarter und St. Martiner Betrieben eingelöst werden kann, verlost. Erster Preis sind 7.000 Euro, 2. Preis 5.000 Euro, 3. Preis 2.500 Euro.