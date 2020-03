DK-Motors in Pinkafeld ist eines der bestbewerteten Autohäuser in Österreich und auf Platz 1 im Burgenland.

PINKAFELD. AutoScout24 hat heuer in Österreich zum dritten Mal jene Händler ermittelt, die von

den Nutzern am besten bewertet wurden. Das Autohaus DK-Motors zählt zu den besten Autohäusern Österreichs.

Es hat bei AutoScout24 besonders viele und gute Nutzerbewertungen erhalten. DK-Motors hat sich mit 58 Bewertungen und einer Punkteanzahl von 5,07 den Spitzenplatz im Burgenland erarbeitet und es im Österreich-Ranking auf Platz 9 geschafft.

Guter Service & Erreichbarkeit

„Wir gratulieren den ausgezeichneten Autohäusern zu dieser Leistung“, sagt Jochen Jakopitsch, Vertriebsleiter von AutoScout24 in Österreich. „Sie präsentieren ihre Fahrzeuge aussagekräftig im Internet. Sie sind erreichbar und bieten Ihren Kunden einen guten Service.“

15.000 Kundenmeinungen

Auf einer Skala von einem bis fünf Sternen können Nutzer die Autohäuser in den folgenden Bereichen bewerten: Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis. Zudem können Kunden angeben, ob sie ein Autohaus weiterempfehlen.

AutoScout24 war im Jahr 2013 in Deutschland der erste große Online-Fahrzeugmarkt, der Händler-Bewertungen einführte, 2018 hat AutoScout24 in Österreich erstmals die Top-10 Händlerbewertungen veröffentlicht. Heute befinden sich mehr als 14.974 Kundenmeinungen auf der

österreichischen Seite. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei beeindruckenden 93,7 Prozent.