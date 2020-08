Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft nimmt ein weiteres Prestigeprojekt in Angriff. Am ehemaligen Oberwarter Kasernengelände soll ein Zentrum für Gesundheit und Wohlbefinden entstehen.



OBERWART. 1930 wurde der Grundstein für die Oberwarter Kaserne gelegt, heute, 90 Jahre später, erfolgte an gleicher Stelle der nächste Startschuss, aus den altehrwürdigen Gemäuern entsteht das Projekt "Gesund im Zentrum". 2013 wurde die Kaserne geschlossen, mittlerweile gehört das Areal der OSG. Diese baut das Mannschaftszentrum in ein Gesundheitszentrum um. "Wir wollen alles im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden unter einem Dach vereinen", erzählt OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar bei der Grundsteinlegung. Vorgesehen sind Räumlichkeiten für Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, Wundambulanz bis hin zu Kosmetiker zu erschaffen.

Denkmalschutz

Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht werden nur kleinere bauliche Veränderungen vorgenommen. "Wir haben die Auflage das Gebäude in seinem Erscheinungsbild zu erhalten", so Kollar. In verständnisvoller Zusammenarbeit werden das breite Stiegenhaus und die Handläufe sowie der markante militärische Grünton an Fenstern und Türen erhalten bleiben. Grün soll auch die Aussenanlage dominieren. "Neben dem Erhalt der großen Bäume sollen zusätzliche Bäume und Sträucher für ausreichend Schatten sorgen", schildert Kollar. Dazu werden großzügige Parkmöglichkeiten entstehen.

OSG baut "burgenländisch"

Die Bausumme beträgt rund vier Millionen Euro. "Wer uns kennt, weiß, dass die OSG auf burgenländische Betriebe setzt. Die Gesamtsumme soll in Gänze in die burgenländische Wirtschaft fließen", betont Kollar. Nach den Plänen des Architekturbüros Martin Schwartz wird das Gebäude behutsam aus "seinem Dornröschenschlaf geweckt" und in ein modernes Gebäude umgewandelt. Zusätzlich sind im Dachgeschoß drei Kleinwohnungen und eine großzügige Familienwohnung geplant. "Wir freuen uns darauf, ein Teil der Entwicklung dieser dynamischen Stadt zu sein", erzählt Kollar abschließend.

"Pulsierende Stadt"

"Gesundheit ist ein großes Thema, daher freuen wir uns, dass hier mitten im Herzen von Oberwart das 'Gesund im Zentrum' entsteht", ist Bürgermeister Georg Rosner hocherfreut. "Das Bauprojekt trägt dazu bei, dass die Innenstadt wieder pulsiert". September 2021 soll die Eröffnung erfolgen.

Die OSG verwaltet allein in der Stadtgemeinde Oberwart knapp 1.600 Wohnungen und Reihenhäuser, in denen etwa 3.500 Menschen leben. Das bedeutet, dass mehr als 45 Prozent der Oberwarter Bevölkerung bei der OSG zuhause sind.