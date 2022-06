Mit dem Diabas entstand ein neuer Bereich. Auch Unternehmer entdecken den Hannersberg für sich.

HANNERSDORF. Der Hannersberg wächst und gedeiht. Praktisch jedes Jahr entwickelt sich das Erfolgsunternehmen weiter.

Die Erfolgsgeschichte, die Ronald Gollatz 2010 mit einem Gastronomiebetrieb begann, wird seit Jahren mit Anna Malinovic als Geschäftsführerin fortgesetzt.

Viel geschaffen

Alleine in den vergangenen zwei Jahren entstand am Hannersberg viel Neues. "Im ersten Lockdown errichteten wir den Wintergarten, dann kam das Kaufhaus. Dieses kommt in der Bevölkerung gut an und ist ein wichtiger Treffpunkt für die Hannersdorfer. Darauf sind wir sehr stolz! Am 21. August haben wir dort auch ein Hoffest", so Anna Malinovic. "Schließlich folgte noch das Chaletdorf. Wir haben mittlerweile rund 40 Arbeitsplätze geschaffen und sichern auch welche bei Zulieferern in der Region. Auch die Kooperation mit der Gemeinde ist nach wie vor großartig", streicht Ronald Gollatz hervor.

Mit dem Chaletdorf wurde das Angebot am Hannersberg komplett. Die Auslastung ist höher als geplant.

Foto: Robert Brünner

hochgeladen von Michael Strini

Chaletdorf als Bringer

Mit Leo Hillinger wurde für das Chaletdorf ein Unternehmen gegründet und rund drei Millionen Euro investiert, der Hauptbetrieb steht weiter im Eigentum von Ronald Gollatz. Das Chaletdorf bringt eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten. "Mit dem Chaletdorf komplettierten wir unser Angebot am Hannersberg. Wir liegen weit über dem Plan und sehen, dass unsere Zielsetzung voll aufgeht. Die Anfragen für Nächtigungen steigen. Neben privaten Feiern – vor allem die Hochzeiten – entwickelt sich auch der geschäftliche Bereich sehr gut. Wir können immer mehr Gäste überzeugen, dass der Hannersberg mit seiner Ruhe und schönen Landschaft einen idealen Ort für Workshops und Seminare bildet", so Malinovic.

Ronald Gollatz: "Das Chaletdorf hat unserem Unternehmen nochmals einen starken Impuls gegeben."

Foto: Muik

hochgeladen von Michael Strini

Seminare in Kellerstöckln

"Als besonderes Schmankerl können wir mit Freunden am Hannersberg nun Kellerstöckl für Seminare anbieten. Unsere Innovationen funktionieren und kommen sehr gut an. Wir bieten auch Tagesseminare mit vollem Service an. Das Chaletdort hat uns hier einen zusätzlichen starken Impuls gegeben", ergänzt GF Anna Malinovic.

Aktuellstes Projekt: "Das Diabas" – dahinter der ebenfalls neu errichtete Wintergarten

Foto: Hannersberg

hochgeladen von Michael Strini

Neuer Raum "Das Diabas"

Zudem gibt einen neuen Raum. "Für "Das Diabas" (benannt nach dem grünen Gestein, das im Ort abgebaut wird) wurden der Vorplatz umgestaltet und Teile des Arkaden-Innenhofs eingebunden. Dieser ist toll geworden! Ab Sommer wird es im "Diabas" für externe Gäste auch kleine Speisen und erfrischende Getränke geben", berichtet Malinovic.

Neue Mitarbeiter und Praktikanten: Christopher Horvath, Bora, Lisa, Justine Layton

Foto: Hannersberg

hochgeladen von Michael Strini

Neue Mitarbeiter

Auch als Arbeitgeber ist der Hannersberg attraktiv. "Wir haben keine Probleme, weil wir auch als Arbeitgeber einen guten Ruf haben. Auch unsere anderen Projekte – wie die Leo HILLINGER Wineshops & Bars in Kitzbühel und Wien laufen wieder sehr gut. Wir freuen uns auf das Filmfestival am Rathausplatz, wo wir einen Burgerstand und mit HILLINGER und Römerquelle eine Weinlounge betreiben", so Gollatz.

hochgeladen von Michael Strini

Neuer Webauftritt

"Wir haben jetzt einen neuen modernen Webauftritt, der alle Angebote – auch das Kaufhaus – unter www.hannersberg.at vereint. Bei der Website leistete Martin Rosner von rockymedia hervorragende Arbeit", so Malinovic.