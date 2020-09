PINKAFELD/GRAFENDORF. Dieser Tage fanden die Lehrabschlussprüfungen des burgenländischen Floristen-Nachwuchses statt. Besonders geehrt wurde dabei Yvonne Hoppel aus Grafendorf vom Lehrbetrieb Lisa Haas in Pinkafeld. Sie bestand die Prüfung ebenso wie Patricia Steiner mit ausgezeichnetem Erfolg.

Die Spitze der Innung der burgenländischen Gärtner und Floristen gratulierte dem Nachwuchs-Talent persönlich und überreichte das Dekret in der Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt.